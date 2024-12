Diebstahl in Allmersbach

Rund 200 Kilo schwer war die Beute, auf die es Diebe in Allmersbach im Tal abgesehen hatten. Die Polizei sucht nun Hinweise auf die Täter.

Annette Clauß 10.12.2024 - 17:20 Uhr

Bei einem Diebstahl in Allmersbach im Tal (Rems-Murr-Kreis) haben Diebe einen Schaden von rund 11 000 Euro verursacht. Die unbekannten Täter stahlen im Zeitraum zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstagmorgen gegen 6 Uhr die rund 200 Kilogramm schwere Schaufel eines Baggers – samt Rotator und Schnellwechsler. Alle Teile waren an einem in der Heutensbacher Straße abgestellten Minibagger montiert gewesen. Der Polizeiposten Weissach führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Bereich der dortigen Baustelle gesehen wurden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 91 / 352 60 zu melden.