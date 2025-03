Gedenken in Winnenden 16 Jahre nach dem Amoklauf – Erinnerungen an eine unfassbare Tat

Die Stadt Winnenden gedenkt am Dienstag der Opfer des Amoklaufs vom 11. März 2009. Um 9.33 Uhr läuten die Kirchenglocken. Nach einer stillen Gedenkminute am „Gebrochenen Ring“ geht es dieses Mal in die Hermann-Schwab-Halle.