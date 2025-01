Ein unbekannter Mann beobachtet in Backnang einen Dieb – er alarmiert das Ladenpersonal, der Kriminelle wird gestellt. Doch jetzt sucht die Polizei den Zeugen.

Phillip Weingand 14.01.2025 - 12:19 Uhr

Nach einem vereitelten Diebstahl in Backnang (Rems-Murr-Kreis) sucht die Polizei nach einem unbekannten Zeugen. Am Montag gegen 15.30 Uhr beobachtete ein Zeuge in einem Supermarkt in der Sulzbacher Straße, wie ein Dieb einen Ausstellungswagen mit Angebotsware entwenden wollte. Der Zeuge verständigte das Supermarktpersonal – und der Marktleiter konnte den mutmaßlichen Dieb stellen und ihn der Polizei übergeben.