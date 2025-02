Zeugen in Bad Cannstatt gesucht

In der Nacht zum Montag machen sich Unbekannte in Stuttgart-Bad Cannstatt an einem Zigarettenautomaten zu schaffen, brechen diesen auf und stehlen Zigaretten sowie Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise.

Julia Hawener /pol 11.02.2025 - 11:42 Uhr

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag einen Zigarettenautomaten an der Bottroper Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt aufgebrochen und Zigaretten sowie Geld gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.