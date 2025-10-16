Mitten in der Nacht schlagen Diebe auf einer Baustelle am Bahnhof in Burgstetten zu: Sie zapfen Diesel ab, stehlen Geräte und verschwinden mit der Beute – die Polizei sucht Zeugen.

Sascha Sauer 16.10.2025 - 15:24 Uhr

Auf einer Baustelle am Bahnhof in Burgstetten (Rems-Murr-Kreis) haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag zugeschlagen. Nach Angaben der Polizei brachen die Täter zwei abgestellte Anhänger auf und entwendeten daraus mehrere hochwertige Baugeräte. Außerdem zapften sie rund 400 Liter Dieselkraftstoff ab.