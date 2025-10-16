Mitten in der Nacht schlagen Diebe auf einer Baustelle am Bahnhof in Burgstetten zu: Sie zapfen Diesel ab, stehlen Geräte und verschwinden mit der Beute – die Polizei sucht Zeugen.

Auf einer Baustelle am Bahnhof in Burgstetten (Rems-Murr-Kreis) haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag zugeschlagen. Nach Angaben der Polizei brachen die Täter zwei abgestellte Anhänger auf und entwendeten daraus mehrere hochwertige Baugeräte. Außerdem zapften sie rund 400 Liter Dieselkraftstoff ab.

 

Auch ein Generator, der auf dem Baustellengelände stand, wurde gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht auf Donnerstag Verdächtiges im Bereich des Bahnhofs beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07191 / 9090 beim Polizeirevier Backnang zu melden.