Ein Mann zeigt in der Königstraße Interesse an der Uhr eines Passanten und lockt diesen mit einem Bündel Falschgeld. Plötzlich kommt es zu einem Diebstahl. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu einem Diebstahl ist es am Mittwochabend in der Königstraße in Stuttgart gekommen. Polizeibeamte nahmen einen 21-Jährigen vorläufig fest. Wie die Polizei berichtet, sprach der junge Mann gegen 21.25 Uhr einen 29-Jährigen auf seine Armbanduhr der Marke Breitling an und äußerte Interesse an einem Kauf der Uhr.

Im Laufe des Gesprächs zeigte der 21-Jährige ihm nach Angaben der Polizei ein Bündel Geldscheine, woraufhin der 29-Jährige ihm die Uhr zur Ansicht überreichte. Daraufhin übergab der 21-Jährige demnach einem plötzlich hinzukommenden unbekannten Mann die Uhr, der mit dieser in Richtung Hauptbahnhof flüchtete.

Diebstahl in Stuttgart – Polizei sucht Zeugen

Alarmierte Beamte nahmen den 21-Jährigen vorläufig fest und fanden bei seiner Durchsuchung rund 10.000 Euro mutmaßliches Falschgeld.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie den 21-Jährigen wieder auf freien Fuß. Der Dieb ist dem 29-Jährigen zufolge etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat schwarze Haare und war schwarz bekleidet. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu wenden.