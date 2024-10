Unbekannte haben aus einem in Ditzingen geparkten Fahrzeug Bargeld, eine Lederjacke, zwei Brillen und den Ersatzreifen gestohlen.

Wie die Polizei berichtet, schlugen der oder die Täter zwischen Sonntag. 13. Oktober, 12 Uhr und Montag, 12 Uhr, eine Seitenscheibe des in der Schwarzwaldstraße geparkten Peugeots ein. Der Wert des Diebesgutes dürfte sich laut Polizei auf einen fünfstelligen Betrag belaufen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0 71 56/ 4 35 20 oder per Mail an: ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.