Bei einem Einbruch stehlen die Täter Werkzeug. Der Wert des Diebesguts ist enorm.

Ludwigsburg: Franziska Kleiner (fk)

Bereits in der Nacht zum Freitag vergangener Woche (27. März) sind bislang unbekannte Täter beim Bauhof in Ditzingen eingebrochen. Wie die Polizei erst jetzt berichtet, näherten sich die Unbekannten über die Felder aus Richtung Höfinger Straße der Rückseite des Bauhofgeländes in der Leonberger Straße. Eine Bank, die sich auf dem Gelände befunden hatte, nutzten sie als Brücke über die hinter dem Gebäude verlaufende Glems.

 

Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Räumen des Bauhofs verschafft hatten, trugen die Täter ihr Diebesgut vermutlich über die provisorische Brücke zu einem Fahrzeug, mit dem sie die Werkzeuge und Maschinen im Wert von mehreren Tausend Euro abtransportierten. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich laut der Polizei auf rund 5000 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Telefonnummer 08 00/1 10 02 25 oder per Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.