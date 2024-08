Diebstahl in Fellbach

In den Verkaufsstand der Früchtle-Scheune in Fellbach-Schmiden wurde eingebrochen. Die Polizei sucht nach Hinweisen von Zeugen.

Eva Schäfer 02.08.2024 - 15:50 Uhr

Der Betrieb geht an diesem Vormittag wie gewohnt weiter – die Kundinnen und Kunden werden in der Früchtle-Scheune an der Gotthilf-Bay-Straße zwischen Schmiden und Stuttgart-Bad Cannstatt bedient. Sie lassen sich frisches Obst und Gemüse der Saison wie Heidelbeeren und Johannisbeeren einpacken. Doch beim Bezahlen sieht es anders aus. „Wir nutzen jetzt die Oldschool-Variante“, sagt eine Verkäuferin. Das heißt, das Wechselgeld wird persönlich von den Verkäuferinnen überreicht.