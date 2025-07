Bei einem Einbruch in eine Spielhalle in Fellbach erbeuten Diebe eine fünfstellige Summe aus aufgebrochenen Spielautomaten. Die Polizei ermittelt.

Sascha Sauer 28.07.2025 - 16:49 Uhr

Die unbekannten Täter kamen mitten in der Nacht. Wie die Polizei mitteilt, hebelten sie am Montag gegen 1 Uhr zunächst eine Tür in der Spielhalle in der Schorndorfer Straße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) auf.