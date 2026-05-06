Ein 30-Jähriger soll innerhalb kurzer Zeit dreimal in einem Supermarkt in Filderstadt (Kreis Esslingen) versucht haben zu stehlen. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.
06.05.2026 - 12:10 Uhr
Ein polizeibekannter 30-Jähriger hat am Samstagabend in einem Supermarkt in der Liststraße in Filderstadt (Kreis Esslingen) mehrfach Waren im Wert von insgesamt mehr als 1000 Euro gestohlen. Gegen 20 Uhr nahm der Mann zunächst Gegenstände im Wert von knapp 70 Euro aus der Auslage und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv sprach ihn an, woraufhin sich der Verdächtige mit einem Dokument auswies, das auf eine andere Person ausgestellt war, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilen.