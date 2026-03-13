Unbekannte haben aus einer Tiefgarage in Gärtringen Autofelgen entwendet. Der Wert der Beute ist noch unklar, die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Wolfgang Berger 13.03.2026 - 16:10 Uhr

In der Zeit zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag 19 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang in eine Tiefgarage in der Grabenstraße in Gärtringen. Anschließend stahlen sie vier originale Mercedesfelgen in noch unbekanntem Wert und machten sich damit aus dem Staub. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 70 32 / 27 08-0 oder per E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Gärtringen in Verbindung zu setzen.