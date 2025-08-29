Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag einen Radlader verschwinden lassen, der auf dem neuen Kreisverkehr bei Gemmrigheim (Kreis Ludwigsburg) stand.

Julia Amrhein 29.08.2025 - 13:31 Uhr

Beute der etwas anderen Größenordnung haben Diebe in der Nacht auf Freitag in Gemmrigheim gemacht: Sie entwendeten einen 6,5 Tonnen schweren Radlader von einer Baustelle. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Caterpillar-Fahrzeug vom Typ Cat 908 am Donnerstag gegen 18 Uhr verschlossen auf dem neuen Kreisverkehr an der K1625 und der K1624 abgestellt.