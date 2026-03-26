Ein 40-Jähriger klaut offenbar aus einer Drogerie Parfüm im Wert von über 1.600 Euro. Die Polizei kann ihn fassen – und findet Drogen in seinem Geldbeutel.

Am Mittwoch hat ein 40-Jähriger offenbar Parfüm aus einer Drogerie in Göppingen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hielt er sich gegen 18.30 Uhr in der Drogerie in der Göppinger Innenstadt auf. Dort packte er offenbar gleich mehrere Parfümflaschen im Wert von über 1.600 Euro in eine schwarze Tasche. Ein Zeuge beobachtete dies laut Polizei und wählte den Notruf.

Der Dieb konnte mit seiner Beute aus dem Laden flüchten. Die Polizei suchte mit mehreren Streifen nach dem zunächst Unbekannten. Kurz darauf konnte der Verdächtige am Bahnhof vorläufig festgenommen werden, berichtet die Polizei. Das gestohlene Parfüm hatte er nicht mehr bei sich.

Als die Beamten ihn auf dem Revier durchsuchten, fanden sie in seinem Geldbeutel zwei Plomben mit mutmaßlichen Drogen. Da er unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Klinik verbracht.

Das Polizeirevier Göppingen ermittelt nun gegen den 40-Jährigen wegen dem Verdacht des Diebstahls und illegalem Besitz von Betäubungsmitteln.