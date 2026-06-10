In Unterjettingen haben Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen einen Milchautomaten aufgebrochen und Bargeld entwendet.

Eddie Langner 10.06.2026 - 14:38 Uhr

Unbekannte haben zwischen Montagabend und Dienstagmorgen einen Milchautomaten im Imental in Unterjettingen (Kreis Böblingen) aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Wie die Polizei vermutet, bohrten die Täter das Schloss des Automaten auf, sodass er sich öffnen ließ. Anschließend entwendeten sie das enthaltene Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrags. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.