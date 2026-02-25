Ein Zeuge meldete Sonntagnacht in Kornwestheim mehrere Personen in einem Radladen. Die Polizei schnappt zwei der Einbrecher, doch deren Komplizen und das Diebesgut bleiben verschwunden.
25.02.2026 - 10:09 Uhr
Die Polizei hat am Sonntagabend in Kornwestheim mehrere Einbrecher auf frischer Tat ertappt – und zumindest zwei von ihnen verhaftet. Ein 36- und ein 39-Jähriger befinden sich seit Montag in Untersuchungshaft. Zwei weiteren Verdächtigen ist allerdings mitsamt der gestohlenen Pedelecs die Flucht gelungen.