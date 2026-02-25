Ein Zeuge meldete Sonntagnacht in Kornwestheim mehrere Personen in einem Radladen. Die Polizei schnappt zwei der Einbrecher, doch deren Komplizen und das Diebesgut bleiben verschwunden.

Die Polizei hat am Sonntagabend in Kornwestheim mehrere Einbrecher auf frischer Tat ertappt – und zumindest zwei von ihnen verhaftet. Ein 36- und ein 39-Jähriger befinden sich seit Montag in Untersuchungshaft. Zwei weiteren Verdächtigen ist allerdings mitsamt der gestohlenen Pedelecs die Flucht gelungen.

Zwei Komplizen sind weiter auf der Flucht Ein Zeuge hatte kurz nach 23 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem ihm mehrere Personen in einem Fahrradgeschäft in der Theodor-Heuss-Straße aufgefallen waren. Diese traten umgehend die Flucht an, als eine Streife vor Ort eintraf. Im Rahmen der Fahndung konnten schließlich der 36- und der 39-Jährige vorläufig festgenommen werden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass vermutlich zwei Komplizen weiter auf der Flucht sind.

Die beiden Festgenommenen wurden zunächst auf die Polizeireviere in Kornwestheim und Ditzingen gebracht und im Laufe des Montags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls gegen beide Männer, setzte diese in Vollzug und wies beide in Justizvollzugsanstalten ein.

Über 24 Pedelecs sind verschwunden

Laut Polizei dürften insgesamt mehr als 24 Pedelecs im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen worden sein, deren Verbleib bislang unbekannt ist. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die in der Tatnacht, im Vorfeld oder im Nachhinein etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Räder geben können, erreichen die Polizei unter Telefon 0 71 54 / 1 31 30 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de.