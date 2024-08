Diebstahl in Lenningen (Kreis Esslingen)

In Lenningen hat ein unbekannter Täter am Donnerstagmorgen aus einem unverschlossenen Auto einen Geldbeutel mit mehreren EC-Karten geklaut. In den vergangenen Tagen gab es bereits ähnliche Vorfälle.

Lea Jansky 16.08.2024 - 13:54 Uhr

Zum wiederholten Mal ist es am Donnerstagmorgen zum Diebstahl aus einem unverschlossenen Pkw gekommen, nachdem dies nach Angaben der Polizei bereits in den vergangenen Tagen zuvor in Lenningen (Kreis Esslingen) passiert war.