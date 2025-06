Ein junger Mann hat in der Nacht auf Freitag mehrere Roller und Fahrräder geklaut – und zurückgelassen. Manch Eglosheimer bekam sein vermisstes Fahrrad mehrere Stunden später zurück.

Auch wer nicht daran glaubt, dass ein Freitag, der 13. ein Unglückstag sei, kommt möglicherweise beim Lesen der nachfolgenden Zeilen ins Grübeln. Denn für einige Menschen brachte die Nacht auf den Freitag tatsächlich nur wenig Gutes. Nun versucht die Polizei, eine ganze Reihe mutmaßlich zusammenhängender Straftaten aufzuklären.

Nach bisherigem Kenntnisstand dürfte sich folgender Sachverhalt ereignet haben: Ein unbekannter Tatverdächtiger war auf einem hellgrünen Mountainbike des Typs „Bulls Sharptail 3“ in Eglosheim unterwegs und fuhr in den Schwalbenweg. Dort machte er sich an einem geparkten Roller zu schaffen und versuchte es offenbar kurzzuschließen, um es zu entwenden. Dieser Vorgang misslang, das Kleinkraftrad kippte zur Seite um und beschädigte einen geparkten VW.

Tatverdächtiger schlägt mit Fahrrad-Sattel auf Roller ein

Der Tatverdächtige fuhr daraufhin mit dem Fahrrad weiter und entdeckte etwa 100 Meter entfernt im Drosselweg erneut einen geparkten Roller. Mutmaßlich nahm der Tatverdächtige nun den Sattel seines Fahrrads zur Hilfe und schlug damit auf das Kleinkraftrad ein, um die Kunststoffabdeckung zu überwinden und an die Zündkabel zu gelangen. Dabei wurde er von einer Zeugin beobachtet, die den Tatverdächtigen ansprach und damit in die Flucht schlug.

Mit dem Mountainbike fuhr der Unbekannte weiter in die Tammer Straße, wo er aus einer Garage ein schwarzes Mountainbike der Marke „Focus“ entwendete und dafür das grüne Bulls-Mountainbike zurückließ. Mit dem neuen fahrbaren Untersatz radelte der Tatverdächtige in den Falkenweg, wo er erneut die Zündkabel eines Kleinkraftrads freilegte und versuchte, das Kleinkraftrad so zu starten.

Ohne Erfolg fuhr der Unbekannte in den nahegelegenen Nussackerweg, wo es ihm schließlich tatsächlich gelang, ein Roller im Wert von mehreren hundert Euro zu starten und damit wegzufahren. Das schwarze Mountainbike ließ er am Tatort im Nussackerweg zurück.

Mit dem entwendeten Roller fuhr der Tatverdächtige in die Wilhelm-Keil-Straße, wo offenbar ein geparktes Trike, ein Motordreirad, sein Interesse weckte. Er stellte den gestohlenen Roller ab, stieg auf das Trike und ließ es bergab rollen, bis eine Baustelle im Bereich der Marienstraße die Fahrt des Trikes stoppte. Der Unbekannte ließ das Fahrzeug dort stehen und entfernte sich schließlich unerkannt.

Tatverdächtiger soll dunkles Haar mit Seitenscheitel haben

Der Tatverdächtige wird als junger Mann im Alter zwischen 18 und 20 Jahren beschrieben. Er soll 160 bis 170 Zentimeter groß und von normaler Statur gewesen sein. Sein dunkles Haar soll seitlich kurz rasiert und auf dem Kopf zu einem Seitenscheitel gekämmt gewesen sein. Er soll eine lange schwarze Hose und ein kurzärmeliges, dunkles Oberteil getragen haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den genannten Straftaten des jungen Mannes geben können. Unklar ist bislang, ob das grüne Mountainbike der Marke „Bulls“ ebenfalls von dem Unbekannten entwendet worden war. Gesucht wird daher auch die Person, der gegebenenfalls das abgebildete Fahrrad gestohlen wurde. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07141 22150-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Die Polizei sucht auch den Besitzer des Mountainbike Bulls Sharptail 3. Foto: Polizei Ludwigsburg

Zumindest für eine Person hielt der heutige Freitag, der 13. trotzdem noch Glück im Unglück bereit: Der Besitzer des schwarzen Mountainbikes „Focus“ hatte am Morgen den Diebstahl entdeckt und gegen 08.30 Uhr online eine Anzeige erstattet. Er staunte nicht schlecht, als gut vier Stunden später die Polizei bei ihm klingelte und ihm sein Fahrrad wieder aushändigte. „Ob der Mann zuvor ein vierblättriges Kleeblatt gepflückt oder einen Schornsteinfeger berührt hat, ist hier nicht bekannt“, schreibt die Polizei mit einem Augenzwinkern.