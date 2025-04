Unbekannte brechen in der Königsberger Straße in Münchingen erst die Heckklappe eines Renaults auf und machen dann Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Marius Venturini 04.04.2025 - 11:40 Uhr

Der Polizeiposten Korntal-Münchingen ermittelt wegen einem Fall von besonders schwerem Diebstahl gegen unbekannte Täter. Die Beute: eine ganze Reihe Baumaschinen. Wie die Polizei berichtet, wurde in der Königsberger Straße in Münchingen zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr, wohl mit einem spitzen Gegenstand die Heckklappe eines Renault Master geöffnet. Entwendet wurden Baumaschinen der Marken Makita, Bosch, Hilti und Milwaukee im Wert von circa 10 000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07 11/8 39 90 20 oder per E-Mail an: ditzingen.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.