Diebstahl in Münchingen

Zwischen Dienstag und Mittwoch bricht ein Unbekannter auf einem Firmengelände in Münchingen ein und klaut ein Elektrogerät. Die Polizei sucht Zeugen.

Chiara Sterk 12.12.2024 - 14:32 Uhr

Ein Einbrecher war zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in Münchingen unterwegs und hat auf einem Firmengelände ein Elektrowerkzeug gestohlen. Wie die Polizei berichtete, soll der Unbekannte zwischen Dienstag 17 Uhr und Mittwoch 7.45 Uhr in der Kornwestheimer Straße in Münchingen unterwegs gewesen sein.