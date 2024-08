Unbekannte sind in Großsachsenheim in mehrere Tiefgaragen eingestiegen. Sie liesen mehrere Pedelecs und hochwertige Akkus mitgehen.

Julia Amrhein 23.08.2024 - 10:22 Uhr

Fahrraddiebe haben in der Nacht zum Donnerstag in Großsachsenheim (Kreis Ludwigsburg) zugeschlagen – und ordentlich Beute gemacht. Wie die Polizei mitteilt, stiegen die Unbekannten in mehrere Tiefgaragen in der Einstein- und der Planckstraße ein, aus denen insgesamt sechs Pedelecs sowie sechs hochwertige Fahrradakkus im Wert von gut 30 000 Euro verschwanden.