Per Feldweg und Maisfeld zum Waldrand

Wie die Polizei mitteilt, haben die Diebe den Bagger über einen Feldweg und ein Maisfeld bis zu einem angrenzenden Waldstück gefahren. Dort wurde dieser dann vermutlich auf ein Transportfahrzeug geladen, mit dem die Unbekannten sich aus dem Staub machten. Der Wert des Baggers ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter 0 71 47 / 27 40 60 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.