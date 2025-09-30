Unbekannte haben am Wochenende einen Mini-Bagger mitgehen lassen. Dieser stand auf einer Ausgrabungsstätte zwischen Großsachsenheim und Unterriexingen (Kreis Ludwigsburg).
30.09.2025 - 09:58 Uhr
Diebe haben am Wochenende in der Nähe von Sachsenheim im großen Stil zugeschlagen: Sie ließen einen Mini-Bagger von einer Ausgrabungsstätte zwischen Großsachsenheim und Unterriexingen verschwinden. Zuletzt gesehen wurde das Fahrzeug am Freitag gegen 15 Uhr, der Diebstahl fiel dann am Montagmorgen gegen 8 Uhr auf.