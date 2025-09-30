Unbekannte haben am Wochenende einen Mini-Bagger mitgehen lassen. Dieser stand auf einer Ausgrabungsstätte zwischen Großsachsenheim und Unterriexingen (Kreis Ludwigsburg).

Diebe haben am Wochenende in der Nähe von Sachsenheim im großen Stil zugeschlagen: Sie ließen einen Mini-Bagger von einer Ausgrabungsstätte zwischen Großsachsenheim und Unterriexingen verschwinden. Zuletzt gesehen wurde das Fahrzeug am Freitag gegen 15 Uhr, der Diebstahl fiel dann am Montagmorgen gegen 8 Uhr auf.

 

Per Feldweg und Maisfeld zum Waldrand

Wie die Polizei mitteilt, haben die Diebe den Bagger über einen Feldweg und ein Maisfeld bis zu einem angrenzenden Waldstück gefahren. Dort wurde dieser dann vermutlich auf ein Transportfahrzeug geladen, mit dem die Unbekannten sich aus dem Staub machten. Der Wert des Baggers ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter 0 71 47 / 27 40 60 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.