Mitten am Tag gelingt es einem Dieb, in Schwaikheim in eine Wohnung zu gelangen. Mit einem Trick lenkt er die Bewohnerin ab – und stiehlt eine größere Summe Bargeld.

Sascha Sauer 05.08.2025 - 16:55 Uhr

Es war am Dienstagmittag gegen 12.50 Uhr, als ein unbekannter Mann an der Tür einer Wohnung in der Aispachstraße in Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) klingelte. Da er angab, einen Feuermelder prüfen zu müssen, ließ ihn die Inhaberin der Wohnung eintreten.