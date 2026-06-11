Ein Auto hält neben einer Frau. Es entwickelt sich ein Gespräch, das Auto fährt weiter und die Frau bemerkt: Ihre Halskette fehlt, stattdessen trägt sie Billigschmuck.

Es klingt fast wie Zauberei und war doch nur ein ziemlich dreister Diebstahl, der sich am Mittwochvormittag in Sindelfingen ereignet hat. Eine Frau wird von Trickbetrügern in ein Gespräch verwickelt. Als die Betrüger weg sind bemerkt sie: Ihre Goldkette wurde gegen billigen Modeschmuck ausgetauscht und an den Handgelenken trägt sich plötzlich Modeschmuck, der vorher nicht da war.

Wie die Polizei berichtet, war die Frau zusammen mit ihrem Ehemann zu Fuß im Lehmgrubenweg unterwegs, als neben ihnen eine dunkle Limousine hielt. Die Insassen fragten nach dem Weg zum Krankenhaus. Während der Ehemann mit der Beifahrerin sprach, befand sich die 70-Jährige beim Fahrer der Limousine. Dieser lenkte sie kurz ab, griff in Richtung ihres Halses und plötzlich fuhr das Auto in Richtung Neckarstraße davon.

So werden die Trickbetrüger beschrieben

Erst als die Limousine außer Sichtweite war, bemerkte die Frau, dass ihre Goldkette fehlte, die sie um den Hals getragen hatte. Stattdessen war dort eine andere Kette, von der die Polizei vermutet, dass es sich um billigen Modeschmuck handelt. Auch an den Handgelenken trug die Frau nun plötzlich Modeschmuck. Ihre eigenen Armreife waren aber ebenfalls noch da. Vermutlich war es dem Fahrer nicht gelungen, die Armreife schnell genug zu öffnen, sodass das Paar die Flucht ergriff.

Die Frau auf dem Beifahrersitz wurde als etwa 50 Jahre alt und untersetzt, mit schulterlangen dunklen Haaren mit grauem Ansatz beschrieben. Der Fahrer der Limousine, an der möglicherweise Kennzeichen aus Nordrhein-Westfalen angebracht waren, soll zwischen 40 und 50 Jahre alt und ebenfalls untersetzt gewesen sein. Er hat kurzes dunkles Haar.

Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Die Kriminalpolizei Böblingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de um Hinweise.