Ein Auto hält neben einer Frau. Es entwickelt sich ein Gespräch, das Auto fährt weiter und die Frau bemerkt: Ihre Halskette fehlt, stattdessen trägt sie Billigschmuck.
11.06.2026 - 15:12 Uhr
Es klingt fast wie Zauberei und war doch nur ein ziemlich dreister Diebstahl, der sich am Mittwochvormittag in Sindelfingen ereignet hat. Eine Frau wird von Trickbetrügern in ein Gespräch verwickelt. Als die Betrüger weg sind bemerkt sie: Ihre Goldkette wurde gegen billigen Modeschmuck ausgetauscht und an den Handgelenken trägt sich plötzlich Modeschmuck, der vorher nicht da war.