In Steinheim wurde eine sogenannte „Freundschaftsbank“, die vor der Grundschule stand, gestohlen. Die Polizei ermittelt und sucht nach Hinweisen.

Julia Amrhein 20.01.2026 - 11:35 Uhr

Die Schulzeit ist nicht für alle Kinder eine schöne Zeit. So mancher kämpft damit, Anschluss zu finden, und fühlt sich einsam. In solchen Fällen sollen sogenannte „Freundschaftsbänke“ eine kleine Hilfestellung geben. Diese oft speziell gestalteten Sitzgelegenheiten können genutzt werden, wenn jemand Gesellschaft oder einen Spielpartner sucht – ähnlich den „Schwätzbänkle“. Wie die Polizei mitteilt, ist übers Wochenende in Steinheim nun just eine solche „Freundschaftsbank“ gestohlen worden.