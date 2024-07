Diebstahl in Stuttgart-Bad Cannstatt

In Bad Cannstatt hat am Samstag eine 60-jährige Frau in einem Schuhgeschäft versucht, Schuhe im Wert von 60 Euro zu klauen. Die Polizei hat die Frau festgenommen.

ljy 14.07.2024 - 15:55 Uhr

Die Polizei hat am Samstag eine 60 Jahre alte Frau festgenommen, die im Verdacht steht, aus einem Schuhgeschäft in Bad Cannstatt Schuhe im Wert von circa 60 Euro gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Die Frau wollte nach Polizeiangaben das Geschäft an der Wildunger Straße gegen 14 Uhr verlassen und löste dabei den Alarm aus.