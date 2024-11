Diebstahl in Stuttgart Bad-Cannstatt

Am Donnerstag oder Freitag hat ein unbekannter Täter in Bad Cannstatt einen mit einem Schloss gesicherten E-Scooter gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Lea Jansky 15.11.2024 - 13:49 Uhr

Unbekannte Diebe haben am Donnerstag oder Freitag an der Kegelenstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt einen Elektroscooter der Marke Ninebot im Wert von über 800 Euro gestohlen.