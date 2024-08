Am Montag hat ein unbekannter Mann in einem Geschäft in der Königstraße in Stuttgart eine Sonnenbrille entwendet und ist in Richtung Schlossplatz geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise zum Täter.

Maria Fischer Melanie 27.08.2024 - 12:31 Uhr

Ein unbekannter Mann hat am Montag in einem Ladengeschäft an der Königstraße in Stuttgart-Mitte eine Sonnenbrille gestohlen und sich gegen eine Mitarbeiterin des Geschäfts gewehrt.