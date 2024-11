Bagger von Baustelle verschwunden – Spur verliert sich in Bad Cannstatt

Diebstahl in Stuttgart-Vaihingen

Ein Minibagger ist bei einer Baustelle nahe dem Unicampus in Vaihingen über das Wochenende abgestellt. Dann verschwindet er – doch es gibt einen Hinweis auf die mögliche Fluchtroute der Tatpersonen.

Christine Bilger 05.11.2024 - 13:46 Uhr

Der Bagger ist klein, aber laut der Polizei auch teuer gewesen: Das Fahrzeug, das am Montagmorgen in Vaihingen gestohlen wurde, hat einen Wert von rund 25 000 bis 30 000 Euro. Zwischen 4 Uhr und 6 Uhr sei der Minibagger am Allmandring nahe der Universität gestohlen worden. Die kleine Baumaschine der Marke Wacker Neuso war dort bei einer Baustelle auf dem Gehweg abgestellt.