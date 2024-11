In Stuttgart-Weilimdorf haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag die Scheibe eines Opel Adams eingeschlagen und Gegenstände aus dem Inneren des Autos entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Lea Jansky 15.11.2024 - 13:42 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag an der Engelbergstraße in Stuttgart-Weilimdorf einen Opel Adam aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, stellte die 24 Jahre alte Besitzerin des Opels ihr Auto gegen 19.45 Uhr auf einem Parkplatz ab. Als sie am nächsten Morgen gegen 6 Uhr zu ihrem Auto kam, bemerkte sie die kaputte Scheibe der Fahrertür und alarmierte die Polizei.