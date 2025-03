Ein Mann hat sich am Freitag unter einem falschen Vorwand Zugang zu mehreren Wohnungen in Stuttgart-Zuffenhausen verschafft und dort Wertsachen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Lisa Kutteruf 31.03.2025 - 17:44 Uhr

Ein unbekannter Mann soll sich am Freitag an der Gronauer Straße in Stuttgart-Zuffenhausen als Handwerker ausgegeben und Schmuck und Uhren erbeutet haben. Wie die Polizei mitteilte, klingelte der Unbekannte zunächst an der Wohnung eines 64 Jahre alten Mannes und gab an, die Rauchmelder überprüfen zu müssen. Als der Täter in der Wohnung war, wurde der 64-Jährige demnach misstrauisch und verwies den Unbekannten aus der Wohnung.