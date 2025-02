Gleich dreimal haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in Waiblingen und Oppenweiler Geldkassetten aufgebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Chris Lederer 03.02.2025 - 11:48 Uhr

Unbekannte Täter haben nach Angaben der Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam eine Geldkassette an einem Hofladen in der Straße „Alter Neustädter Weg“ in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) aufgebrochen und daraus Bargeld in Höhe von etwa 100 Euro gestohlen.