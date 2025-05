Aus einer Drogerie in Winnenden stiehlt ein Mann eine große Menge an Parfüms. Eine Mitarbeiterin versucht noch, den Dieb aufzuhalten – vergeblich.

Sascha Sauer 15.05.2025 - 16:22 Uhr

Große Beute hat ein Parfüm-Dieb am Donnerstagvormittag in einem Drogeriemarkt in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) gemacht. Wie die Polizei berichtet, war der etwa 20 Jahre alte Mann gegen 11 Uhr von einer Mitarbeiterin der Filiale am Adlerplatz dabei beobachtet worden, wie er längere Zeit am Parfümregal stand.