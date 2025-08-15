Zu den Wahrzeichen des Freizeitpark an der Grenze zum Kreis Ludwigsburg gehört das Vorsicht-Storch-Schild an der Zufahrt. Dieses ist nun brachial entfernt worden.

Christian Kempf 15.08.2025 - 17:01 Uhr

Das herzförmige Achtung-Störche-Schild an der Kreisstraße vor dem Erlebnispark Tripsdrill scheint eine beliebte Trophäe zu sein. Bereits zum fünften Mal binnen elf Jahren wurde es nun gestohlen. Dieses Mal gingen die Täter allerdings besonders brachial vor. Nach den schlechten Erfahrungen aus der Vergangenheit war das Schild extra mit speziellen Abreißschrauben gesichert worden. Die Diebe hielt das nicht ab. Sie hätten „rücksichtslos“ das komplette Schild inklusive Metallständer abgeflext, teilt der Freizeitpark mit. Hinweise in dieser Angelegenheit würden mit einem Jahres-Pass für Tripsdrill belohnt.