In Lenningen (Kreis Esslingen) hat die Polizei einen Dieb auf frischer Tat ertappt. Er soll für eine Serie von Diebstählen verantwortlich sein.

Gülay Alparslan 21.08.2024 - 13:28 Uhr

Die Polizei hat am Montagabend in Lenningen einen 29-jährigen Mann festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, in den vergangenen Wochen eine ganze Serie von Diebstählen aus meist unverschlossenen Fahrzeugen begangen zu haben.