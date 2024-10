In den USA ist der Wahltag traditionell auf den ersten Dienstag nach dem ersten Montag im November festgelegt. Diese Regel besteht seit 1845 und beruht auf den damaligen Gegebenheiten der ländlichen Gesellschaft. Die Gründe für die Wahl dieses speziellen Tages sind historisch und religiös geprägt, aber auch praktische Überlegungen spielten eine Rolle.

Warum andere Tage ausgeschlossen wurden

Im 19. Jahrhundert lebte ein Großteil der Bevölkerung in den USA auf dem Land. Viele Wähler mussten eine längere Anreise in Kauf nehmen, weshalb der Sonntag – als „Tag des Herrn“ – nicht infrage kam. Dieser galt als religiöser Ruhetag und sollte für die Kirche und die Familie reserviert bleiben. Der Montag wiederum wurde als Reisetag angesehen, da man teilweise lange Strecken bis zum Wahllokal zurücklegen musste.

Auch der Donnerstag fiel gänzlich aus. Der Grund dafür lag darin, dass die Briten, von denen sich die USA erst kürzlich unabhängig gemacht hatten, ihr Parlament ebenfalls an einem Donnerstag wählten. In der jungen Nation wollte man sich klar von den ehemaligen Kolonialherren abgrenzen, weshalb der Donnerstag als Wahltag unpopulär war.

Der Freitag wurde ebenfalls als ungünstig angesehen. Viele Bürger auf dem Land mussten sich an diesem Tag auf den Samstag, den traditionellen Markttag, vorbereiten. Der Markttag war von großer wirtschaftlicher Bedeutung, da die Bauern ihre Waren verkauften, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Die Vorbereitungen auf diesen Tag ließen wenig Raum für zusätzliche Verpflichtungen. Auch der Samstag selbst, als wichtiger Handelstag, war aus diesem Grund keine Option.

Darum wird in den USA dienstags gewählt

So blieben schließlich nur der Dienstag oder der Mittwoch als mögliche Wahltage. Die Entscheidung fiel auf den Dienstag, da viele Gemeinden mittwochs ebenfalls Markttag hatten. Der Dienstag nach dem ersten Montag im November wurde schließlich festgelegt, um sicherzustellen, dass die Wahl nicht auf den ersten Tag eines Monats fiel. Am Monatsanfang standen häufig Abrechnungen und Buchführungsaufgaben an, was zusätzliche Verpflichtungen für viele Bürger bedeutete.

Eine Tradition, die bis heute besteht

Diese Regelung wurde auch in den folgenden Jahrhunderten beibehalten. Obwohl sich das Leben in den USA drastisch verändert hat und die Gründe für den Wahltag heute nicht mehr relevant erscheinen, besteht die Tradition weiter. Amerikaner wählen bis heute an einem Dienstag im November – eine Entscheidung, die aus religiösen, politischen und praktischen Gründen im 19. Jahrhundert getroffen wurde und bis heute das demokratische Leben in den USA prägt.