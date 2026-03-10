Von New York bis Lissabon: Fast vier Jahrzehnte diente Kempcke an Bord der «Gorch Fock». Was ihm beim Abschied einen Kloß im Hals beschert.
Kiel - So viel Zeit wie wohl niemand sonst hat Burkhart Kempcke auf der "Gorch Fock" verbracht. Seit Mai 1987 hat der Chef-Steward exakt 477.063,4 Seemeilen (883.521,4 Kilometer) mit dem deutschen Segelschulschiff zurückgelegt. Das entspricht rechnerisch etwa 22 Erdumrundungen. Ganze 4.920 Tage verbrachte der Norddeutsche auf See. "125 verschiedene Häfen: Dreimal New York, dreimal Bermudas, achtzehnmal Lissabon", sagt der 63-Jährige. Am Donnerstag geht Kempcke endgültig von Bord.