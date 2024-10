Dienstreisen von Politikern in Baden-Württemberg

Die Nutzung des Flugzeugs sei für Regierungsmitglieder teilweise unumgänglich. Eine Übersicht des Finanzministeriums zeigt wie häufig und weit Politiker aus Baden-Württemberg dienstlich reisen. Vorne mit dabei: Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut.

red/epd 28.10.2024 - 12:28 Uhr

. Wenn es für Regierungsflüge ein Bonusprogramm gäbe, würde Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) in Baden-Württemberg die meisten Flugmeilen sammeln. Im vergangenen Jahr legte sie auf 35 Dienstflügen mehr als 70.600 Kilometer zurück, teilte das Finanzministerium in einer am Montag veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion mit. Gekostet haben die Flüge der Ministerin das Land rund 21.800 Euro.