Zu den Plänen von CDU/CSU und SPD werden weitere Details klar: Die Einschnitte sollen auch Familien nach Jobverlust treffen – Beamte müssen indirekt zittern.
Fast jeden Tag beklagen Beobachter eine neue Zumutung von der Regierung Merz: Die geplante Gesundheitsreform führt offenbar auch zu einer versteckten Kürzung des Arbeitslosengelds. Familien mit Alleinverdiener sollen die Nettobezüge künftig um 2,5 Prozent reduziert werden, wenn der Partner oder die Partnerin nicht erwerbstätig ist. Das geht auf Anfrage aus einer Stellungnahme des Bundesgesundheitsministeriums hervor.