Zu den Plänen von CDU/CSU und SPD werden weitere Details klar: Die Einschnitte sollen auch Familien nach Jobverlust treffen – Beamte müssen indirekt zittern.

Fast jeden Tag beklagen Beobachter eine neue Zumutung von der Regierung Merz: Die geplante Gesundheitsreform führt offenbar auch zu einer versteckten Kürzung des Arbeitslosengelds. Familien mit Alleinverdiener sollen die Nettobezüge künftig um 2,5 Prozent reduziert werden, wenn der Partner oder die Partnerin nicht erwerbstätig ist. Das geht auf Anfrage aus einer Stellungnahme des Bundesgesundheitsministeriums hervor.

Die Crux liegt in den neuen Regeln zur Familienversicherung: Wer künftig einen nicht erwerbstätigen Ehepartner mitversichern will, muss in den meisten Fällen einen Beitragszuschlag von 2,5 Prozent zahlen. Das BMG bestätigt auf Anfrage: Auch bei Arbeitslosigkeit trägt das Mitglied diesen Zuschlag „allein“.

Die Kosten im Gesundheitswesen steigen immer weiter. Foto: Oliver Berg/dpa

Arbeitsagentur holt sich Familienzuschlag von Arbeitslosen zurück

Die Bundesagentur für Arbeit zahlt zwar zunächst - hat aber „einen Anspruch gegen das Mitglied auf den von dem Mitglied zu tragenden Beitragszuschlag.“ Vergleichbar sei dies mit dem bereits bestehenden Kinderlosenzuschlag in der Pflegeversicherung.

Unsere Empfehlung für Sie Reformpläne für Krankenkassen Hildenbrand warnt Warken Der Sozialminister schreibt mit Blick auf die Reformpläne für die Krankenkassen an die Bundesgesundheitsministerin. Die AOK verteidigt das Sparpaket.

Konkret bedeutet das: Arbeitslose müssen die 2,5 Prozent aus ihrem ohnehin knappen Arbeitslosengeld selbst aufbringen und geraten somit noch leichter in eine Schuldenspirale, da Miete und andere feste Kosten ja weiter laufen. Die aus der Gesetzesbegründung hervorgehende Logik dahinter ist wohl, dass die Ehepartnerin oder der Ehepartner mutmaßlich ja jederzeit arbeiten gehen könnte, um etwas dazu zu verdienen.

Kostenlose Familienversicherung nur noch mit Grundsicherung

Bürgergeld-Empfänger in der Grundsicherung sind dagegen nicht betroffen. Ihnen muss der Staat das Existenzminimum aufgrund der Rechtsprechung ungekürzt sichern. Gut möglich, dass durch die neuen „Anreize“ ihre Zahl bald weiter steigt.

Ausnahmen in der Familienversicherung gibt es nach den Regierungsplänen ab 2028 nur noch für Kinder, Eltern von Kindern bis einschließlich sechs Jahren (teilweise also noch nicht einmal eingeschult), für Eltern von Kindern mit Behinderung, für anerkannte pflegende Angehörige sowie für Rentnerinnen und Rentner oberhalb der Regelaltersgrenze.

1,3 Millionen Menschen bald ohne Familienversicherung

Von der Reform der Familienversicherung sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums etwa 1,3 Millionen GKV-Mitglieder betroffen - überwiegend Frauen. Wie viele davon bereits arbeitslos sind oder es werden könnten, bleibt unklar. Ursprünglich waren sogar 3,5 Prozent Aufschlag geplant - nach Kritik von Opposition und Sozialverbänden wurde der Satz auf 2,5 Prozent reduziert.

Keine Krankengeld-Kürzung durch die Hintertür

Immerhin beim Krankengeld gibt es Entwarnung: Der neue Beitragszuschlag wird nicht vom Krankengeld abgezogen. Das Gesundheitsministerium bestätigt, dass die Beitragsfreiheit des Krankengelds auch den geplanten neuen Beitragszuschlag erfasst. Eine befürchtete „Krankengeld-Kürzung durch die Hintertür“ wird es also nicht geben.

Weitere Sozialkürzungen geplant

Die Familienversicherung ist indes nur ein Element der umfassenden Sozialkürzungen. Weitere geplante Maßnahmen:

Beim Zahnersatz sinken die Festzuschüsse von 60 auf 50 Prozent.

Zuzahlungsgrenzen werden einmalig erhöht und anschließend jährlich um Cent-Beträge angepasst.

Das Krankengeld wird bei Jobverlust auf das Niveau des Arbeitslosengelds begrenzt.

Gestritten wird in der Koalition auch noch um die Rente, eine Steuerreform und Entlastungen für die Inflation durch den Iran-Krieg – etwa durch eine Verlängerung des Tankrabatts um einige Monate. Zuletzt war SPD-Finanzminister Lars Klingbeil mit seiner „1000-Euro-Prämie“ gegen die Wand gelaufen. Die Kürzungen werden von der ehemaligen Arbeiterpartei hingegen mitgetragen: Das Sozialministerium von Bärbel Bas verwies auf Anfrage jedenfalls auf das federführende CDU-Gesundheitsministerium.

Beamten-Beihilfe steht und fällt mit Familienversicherung

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) kritisierte das „Schleifen der beitragsfreien Familienversicherung“ als „fatales Signal“. Die IG Metall warnte vor „Leistungskürzungen, einseitigen Mehrbelastungen oder Beitragsanhebungen für Beschäftigte“.

Selbst aus der CSU und von CDU-Arbeitnehmern kommen kritische Töne. NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) fordert, dass bei Abschaffung der kostenlosen Familienversicherung auch die Beamten-Beihilfe entsprechend gekürzt werden müsse, um eine unfaire Privilegierung zu vermeiden.

Milliarden-Sparziel für die Krankenkassen

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) verteidigt die harten Einschnitte mit der Finanzlage: Ohne Reformen droht der gesetzlichen Krankenversicherung mutmaßlich eine Finanzierungslücke von 15 Milliarden Euro, bis 2030 könnte sie jährlich auf über 40 Milliarden Euro anwachsen.

Das ursprünglich geplante Einsparvolumen wurde zwar von 20 auf 16 Milliarden Euro für 2027 reduziert. Dennoch bleiben die meisten umstrittenen Maßnahmen bestehen, obwohl die Krankenkassen Anfang des Jahres 2026 sogar Überschüsse zu verzeichnen hatten.

Bundestag debattiert über Sparprogramm

Anderweitige Kostensenkungsmaßnahmen wie ein Primärarzt-Modell, bei dem Facharztbesuche nur noch mit Überweisung möglich waren, scheinen für Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) dagegen nur eine zweitrangige Rolle zu spielen. Der Bundestag debattiert erstmals am 11. Juni über den Gesetzentwurf, der bereits im Juli verabschiedet werden soll.

„Ist der Ruf erstmal ruiniert, regiert es sich gänzlich ungeniert“, brachte Parteienforscher Karl-Rudolf Korte die aktuelle Lage kürzlich in einem Interview auf den Punkt. Er glaubt, dass das Sparprogramm, das allmählich fast Ausmaße von Hartz IV annimmt, ohne großen Widerstand durchgehen wird.