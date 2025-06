„Lakrids by Bülow“ eröffnet in Ludwigsburg seinen 18. Store in Deutschland und bietet anfangs kostenfreie Kostproben an. Der dänische Hersteller expandiert aktuell weltweit.

Andreas Hennings 24.06.2025 - 14:26 Uhr

Eine Neueröffnung gibt es am kommenden Donnerstag, 26. Juni, im Breuningerland in Ludwigsburg: Dann öffnet der Lakritz-Laden „Lakrids by Bülow“ seine Pforten. Das teilt der dänische Hersteller für Gourmet-Lakritze mit.