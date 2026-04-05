Mit einer neuen Regelung will die Bundesregierung die hohen Tankpreise in Deutschland in den Griff bekommen. Doch der erhoffte Effekt verpufft. Wo sind Diesel und Benzin im Kreis Esslingen noch am günstigsten?
05.04.2026 - 10:31 Uhr
Wer sein Auto tanken möchte, muss derzeit tief in den Geldbeutel greifen. Die Preise für Diesel und Benzin sind wegen des Konflikts im Nahen Osten nach oben geschossen. Auch in den Tankstellen im Kreis Esslingen ist das deutlich spürbar. Preise von mehr als zwei Euro für Sprit sind die Regel.