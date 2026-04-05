Mit einer neuen Regelung will die Bundesregierung die hohen Tankpreise in Deutschland in den Griff bekommen. Doch der erhoffte Effekt verpufft. Wo sind Diesel und Benzin im Kreis Esslingen noch am günstigsten?

Wer sein Auto tanken möchte, muss derzeit tief in den Geldbeutel greifen. Die Preise für Diesel und Benzin sind wegen des Konflikts im Nahen Osten nach oben geschossen. Auch in den Tankstellen im Kreis Esslingen ist das deutlich spürbar. Preise von mehr als zwei Euro für Sprit sind die Regel.

Der ADAC hat bisher dazu geraten, die Morgenstunden zum Tanken zu vermeiden. Zwischen 7 und 8 Uhr morgens war Tanken bislang besonders teuer, nun dürfen Tankstellenbetreiber nach einer neuen Regelung der Bundesregierung nur noch einmal täglich - um 12 Uhr - die Preise für Sprit erhöhen. Wer jetzt sparen möchte, sollte Preise vergleichen und gezielt günstige Tankstellen anfahren. Wir helfen Ihnen dabei.

Wo gibt es den günstigsten Sprit im Kreis Esslingen?

Grund für die Schwankungen ist der anhaltende Konflikt im Nahen Osten. Derzeit ist die Straße von Hormus effektiv gesperrt. Die Meerenge zwischen Iran und dem Oman passieren täglich Schiffe mit rund einem Fünftel der globalen Öltransporte. Die Straße ist die einzige Verbindung des persischen Golfs mit den Weltmeeren. Durch den eingeschränkten Schiffsverkehr steigen die Ölpreise – ein wichtiger Treiber für Veränderungen bei Sprit und Heizöl. Versorgungsengpässe seien allerdings noch nicht zu befürchten, heißt es in einem Artikel des ADAC.

Die Preise für Sprit ändern sich auch im Landkreis Esslingen täglich. Ob bei Tankstellen von Aral, Esso, Shell oder TotalEnergies: In unserer sich ständig aktualisierenden Tabelle sehen Sie die derzeitigen Spritpreise von vor Ort auf einen Blick. Angezeigt werden Tankstellen in einem Umkreis von acht Kilometern um das Esslinger Stadtzentrum.

Seit vergangenem Mittwoch gilt in Deutschland eine neue Regel: Tankstellen dürfen nur noch einmal am Tag, nämlich um 12 Uhr, ihre Spritpreise erhöhen. Die Folge: Einer Berechnung des ADAC zufolge stiegen die Preise um diese Zeit deutlich. Auch in Stuttgart führte die Änderung zu extremen Ausschlägen an den Zapfsäulen.