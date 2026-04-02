Dieselpreis explodiert Busverkehr auf dem Land ist bedroht
Baden-württembergische Busunternehmen warnen vor Streichungen, wenn es für den hohen Dieselpreis keinen Ausgleich gibt. Was dahinter steckt – und wie die Lösung aussehen könnte.
Baden-württembergische Busunternehmen warnen vor Streichungen, wenn es für den hohen Dieselpreis keinen Ausgleich gibt. Was dahinter steckt – und wie die Lösung aussehen könnte.
Die Liste der Hilferufe angesichts der hohen Energiepreise wird immer länger. Taxifahrer, Spediteure oder Landwirte klagen vor allem über den hohen Dieselpreis, der stärker gestiegen ist als die Kosten für Benzin. Der Staat solle eingreifen, um die Folgen der Preisexplosion zu dämpfen.