Kunden werden gewarnt, ein Anfang des Jahres verkauftes Produkt ab sofort nicht mehr zu nutzen oder aufzuladen.

Aldi Nord hat einen sofortigen Rückruf für den Ambiano Akku-Standmixer gestartet, der am 5. Januar 2026 im Rahmen einer Sonderaktion verkauft wurde. Der Discounter warnt ausdrücklich vor der weiteren Verwendung des Gerätes, da der integrierte Akku überhitzen und im schlimmsten Fall Feuer fangen kann. Diese Gefahr besteht sowohl während des Mixens als auch beim Aufladevorgang.

Unsere Empfehlung für Sie Einzelhandel Aldi dementiert Filialschließungen Mutmaßlich gibt es Bewegung bei Handelsstandorten in Deutschland – dahinter soll eine bestimmte Strategie stecken. Betroffen sind alle drei Farbvarianten des Mixers. Der Hersteller Tempo International GmbH bittet alle Kunden, die Nutzung des Gerätes sofort einzustellen und es zurückzugeben.

Gefährlicher Mixer in verschiedenen Farben. Foto: Aldi

Mixer-Rückruf bei Aldi

Betroffenes Produkt: AMBIANO Aufladbarer Standmixer (Akku-Standmixer)

Betroffene Varianten: Alle Farben

Hersteller: Tempo International GmbH

Verkaufsdatum: 05. Januar 2026 (als Aktionsartikel bei ALDI Nord)

Grund für den Rückruf: Der Akku kann bei der Verwendung oder während des Ladevorgangs überhitzen. Es besteht Brandgefahr.

Was Kunden tun sollten: Die Nutzung und das Laden des Geräts sofort einstellen.

Rückgabe und Erstattung: Das Gerät kann in jeder ALDI Nord Filiale zurückgegeben werden. Der volle Kaufpreis wird erstattet (auch ohne Kassenbon).

Die gute Nachricht für betroffene Kunden: Der Standmixer kann in jeder Aldi-Nord-Filiale zurückgegeben werden, wobei der volle Kaufpreis erstattet wird - auch ohne Kassenbon. Ein Kaufnachweis ist für die Rückerstattung nicht erforderlich.

Für Rückfragen hat der Hersteller eine spezielle Hotline unter der Nummer 00800 333 00 666 eingerichtet. Alternativ können sich Kunden per E-Mail an teg.info@tempo.org wenden.