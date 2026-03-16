Kunden werden gewarnt, ein Anfang des Jahres verkauftes Produkt ab sofort nicht mehr zu nutzen oder aufzuladen.
16.03.2026 - 15:49 Uhr
Aldi Nord hat einen sofortigen Rückruf für den Ambiano Akku-Standmixer gestartet, der am 5. Januar 2026 im Rahmen einer Sonderaktion verkauft wurde. Der Discounter warnt ausdrücklich vor der weiteren Verwendung des Gerätes, da der integrierte Akku überhitzen und im schlimmsten Fall Feuer fangen kann. Diese Gefahr besteht sowohl während des Mixens als auch beim Aufladevorgang.