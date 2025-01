Die Polizei in Sachsen untersucht derzeit einen Vorfall, bei dem während der Proteste gegen den Bundesparteitag der AfD im sächsischen Riesa ein Polizeihund missbräuchlich gegen einen Demonstranten eingesetzt worden sein soll. Wie Polizeisprecher Thomas Geithner am Sonntag in Dresden mitteilte, liegt inzwischen eine Anzeige vor, sodass ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Im Rahmen dieses Verfahrens soll der Vorfall aufgeklärt werden. Zuvor hatte der MDR Sachsen über den Vorfall berichtet.

Bei den Protesten gegen den AfD-Bundesparteitag in Riesa war es am vergangenen Wochenende zu einem umstrittenen Zwischenfall zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Die „Berliner Zeitung“, die mit einer Reporterin live vor Ort war, veröffentlichte am Samstag ein Video auf der Plattform X (ehemals Twitter).

Hund soll Demonstranten beißen

Das Video zeigt, wie ein Polizist seinen Hund auf einen Demonstranten hetzt und dabei den Kopf des Hundes gegen den Mann drückt. Auf diese Weise soll der Demonstrant hinter die Leitplanke gedrängt werden. Mehrere Versuche des Polizisten, den Hund zum Zuschnappen zu bringen, bleiben erfolglos. Der Beamte gibt dem Hund wiederholt das klare Kommando „Fass“, doch der Hund befolgt das Kommando nicht. Im Zuge dieser Aktion drückt der Beamte den Hund - vermutlich unbewusst - mehrfach gegen die Leitplanke.

Im Hintergrund ist ein weiterer Polizeihund zu sehen, der in den Ärmel eines Polizisten beißt. Die Tiere sind offensichtlich verwirrt und mit der Situation überfordert.

Das Video verbreitete sich schnell im Internet. Nutzer beschuldigten die sächsische Polizei der Tierquälerei.

„Dieses Vorgehen stellt unzweifelhaft Tierquälerei dar“

In den sozialen Medien zeigen sich die Nutzer schockiert über den Umgang der Behörde mit den Tieren. Tierschützerin Victoria Müller kommentiert das Video auf Instagram wie folgt: „Dieses Vorgehen stellt unzweifelhaft Tierquälerei dar und ist strafbar“. Weiter schreibt sie: „Besonders erschütternd ist der gezielte Versuch, Hunde als Werkzeuge oder Waffen einzusetzen, um Menschen gezielt zu verletzen.“ Deutschlands Hundeexperte Martin Rütter analysiert das Video und das Verhalten der Hunde auf seinem Account. Auch Peta Deutschland meldet sich zu Wort und kommentiert Rütters Analyse: „Wir sind erschüttert und werden schauen, ob und welche Maßnahmen wir hier ergreifen können.“

Mehrere Anzeigen eingegangen: Polizei Sachsen äußert sich

Die Polizei Sachsen hat auf die zahlreichen Anfragen nach einer Stellungnahme reagiert. Am Montagnachmittag schreibt sie in einer Story auf ihrem Instagram-Account: „Zum Video sind mehrere Anzeigen bei uns eingegangen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eröffnet. Zusätzlich wird das Vorgehen im Rahmen der Einsatznachbereitung weiter ausgewertet.“

Rund 15.000 Menschen sind am Samstag in Riesa gegen die in Teilen rechtsextreme AfD auf die Straße gegangen. Das Komitee für Grundrechte und Demokratie mit Sitz in Köln kritisiert den Polizeieinsatz scharf, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Laut Koordinatorin Michèle Winkler habe das Komitee festgestellt, dass die Versammlungsfreiheit und die Unversehrtheit der Demonstrantinnen und Demonstranten im Einsatzkonzept der Polizei nachrangig gewesen seien.