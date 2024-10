Bei der wohl besten Party des Volksfestes spielen Lederhose und Dirndl keine Rolle, sondern Föhnwelle, Glitzeranzug, falsches Brusthaar. Dieter Thomas Kuhn entfacht mit Band beim Breuninger-Event im Göckelesmaier-Zelt einen irren Orkan der guten Laune.

Uwe Bogen 01.10.2024 - 06:00 Uhr

Ob Breuninger verkauft wird und wenn ja, an wen, spielt in dieser Nacht überhaupt keine Rolle. Viel wichtiger ist den über 3000 Gästen im voll gestopften und im Schlager-Wahnsinn bebenden Göckelsmaier-Zelt, dass die Fashion- und Lifestyle-Kette mit der großen Stuttgart-Tradition immer liquide genug bleibt, um den Tübinger Schlagerbarden Dieter Thomas Kuhn Jahr für Jahr aufs Volksfest holen zu können. Wer am Montagabend dabei war, widerspricht nicht, wenn in der Zeitung steht, diese Party sei die allerbeste, die der Wasen in 17 Tagen zu bieten hat.