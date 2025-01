Der Tübinger Schlagerinterpret Dieter Thomas Kuhn, der am 7. Januar 60 Jahre alt wird, verrät, welches Lied er am liebsten mag und auf welchen Gebieten er sich für talentfrei hält.

Dieter Thomas Kuhn ist eine Schlagerlegende. Mit seiner humorvollen und lebensfrohen Art unterhält er seit 30 Jahren seine Fans. Nun feiert der Tübinger seinen 60. Geburtstag. Wir haben mit ihm gesprochen und zurück und nach vorne geschaut.

Seit 1994 Jahren stehen Sie regelmäßig auf der Bühne, am 7. Januar feiern Sie Ihren 60. Geburtstag. Was sind die Highlights aus 30 Jahren Musiker-Leben?

Das ist natürlich ganz schwierig, so eine Frage zu beantworten. Ich sage immer, die letzten 30 Jahre waren ein Highlight insgesamt. Das kann man gar nicht in einzelne Teile aufsplitten. Die letzten 30 Jahre, waren eine große Freude. Ganz einfach.

Gibt es ein Erlebnis oder ein Konzert, das Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?

Es gab so viele schöne Begegnungen und so viele tolle Konzerte. Ich glaube, ein großes Highlight war damals schon, als wir zum ersten Mal in Berlin auf der Waldbühne gespielt haben. Da haben wir schon gedacht „Wow, jetzt haben wir schon so viel erlebt, dass wir das jetzt auch noch machen dürfen.“ Und dass wir das jetzt seit vielen Jahren als jährliches Event machen, macht es natürlich noch besonderer. Aber das erste Mal Waldbühne war schon toll.

Haben Sie einen persönlichen Lieblingssong? Welchen Song covern Sie am liebsten?

Da gibt es auch zu viele. Aber ich glaube, einer meiner liebsten ist immer noch „Es war Sommer“.

Kam in den 30 Jahren jemals der Wunsch auf, selbst Songs zu schreiben?

Ach, den Wunsch gab es natürlich schon lange bevor überhaupt die Dieter Thomas Kuhn-Geschichte losging. Und es gab auch viele Versuche in die Richtung. Aber irgendwann musste ich halt feststellen, dass ich talentfrei bin im Komponieren und im Texten. Und dann muss man sich darauf besinnen, was man wirklich kann. Wenn man nicht schreiben kann, dann kann man nicht schreiben. Das ist einfach so.

Aber dafür sind Sie ein großartiger Performer.

(lacht) Ja gut, das ist das eine. Aber es war uns einfach immer wichtig, das richtig zu machen, was wir eigentlich können und nicht krampfhaft an etwas anderem festzuhalten.

Sie haben in den frühen 2000ern eine Pause gemacht und im Jahr 1999 ein Abschlusskonzert in der Stuttgarter Schleyerhalle gespielt. Warum in Stuttgart und nicht in Ihrem Heimatort Tübingen?

Weil wir damals eine Abmachung hatten innerhalb der Band. Wir haben in unserem Anfangsjahr gesagt, wenn wir mal aufhören mit der ganzen Geschichte, dann machen wir ein Abschlusskonzert in der Schleyerhalle. Ja und das stand natürlich dann sieben Jahre im Raum. Und als es dann soweit war, hat sich einer in der Band darauf besonnen, dass wir ja diesen Deal hatten. Und das haben wir dann auch so durchgeführt. Deshalb waren wir dann in Stuttgart. Aber wir hätten auch gar nicht genug Platz gehabt in Tübingen.

Kommen wir auf Ihre Bühnenoutfits zu sprechen. Wo kommen die Outfits her? Sind sie immer noch original aus den 70ern? Oder lassen Sie sie heute neu anfertigen?

Also das, was wir auf der Bühne seit Jahren anhaben, das sind natürlich eigene Anfertigungen, die wir für jeden machen lassen. Wir haben in den Anfangsjahren diese alten Sachen aus den Second-Hand-Läden geholt. Aber danach, wenn es dann mal was Neues gab, dann haben wir das anfertigen lassen. Aber die Band trägt jetzt seit 15 Jahren denselben Anzug. Da sind wir sehr nachhaltig.

Und Ihre Frisur? Wie lang dauert es, die Dieter-Thomas-Kuhn-Föhnfrisur zu föhnen?

Das geht mittlerweile relativ schnell, wir haben ja jetzt seit 30 Jahren Routine. (lacht)

Das hat in 30 Jahren wahrscheinlich auch einige Flaschen Haarspray gekostet, oder?

(lacht) Ich möchte gar nicht nachzählen. Haarspray haben wir, schätze ich, immens viel verbraucht. Jede Menge.

Am 7. Januar feiern Sie ihren 60. Geburtstag. Wie verbringen Sie diesen Tag?

Also ich mache hier kein großes Fass auf. Ich feiere natürlich mit den Liebsten um mich rum. Und dann gibt es noch einen Abend, wo wir uns mit einigen Weggefährten treffen. Es wird aber in jedem Fall kein Riesen Brimborium werden.

Wird auf der privaten Geburtstagsfeier dann auch mal ein Schlager von Ihnen gesungen?

Das glaube ich eher nicht. Da werden wir auch ohne auskommen.

Ein Blick in die Zukunft: Wird Dieter Thomas Kuhn auch mit 80 Jahren noch auf der Bühne stehen?

Vorstellbar ist natürlich alles. Wenn du siehst, wie die Kollegen von den Rolling Stones zum Teil noch auf die Bühne gehen mit über 80, dann ist es immer eine Frage des Könnens. Das Wollen ist sicherlich noch lange da. Ich muss einfach schauen, wie lange ich noch kann, wie lange der Körper noch mit macht. Aber einen Versuch ist es wert, das so lange zu machen, wie man eben kann.

Dieter Thomas Kuhn wurde am 7. Januar 1965 in Tübingen geboren. Er ist bekannt für seine humorvolle und ironische Interpretation von Schlagerhits der 70er-Jahre. Mit seiner Band erlang er Kultstatus, insbesondere durch seinen extravaganten Stil mit knalligen Glitzer-Kostümen im 70er-Jahre-Stil. Seine Konzerte zeichnen sich durch ihre ausgelassene Stimmung aus und den Fans, die in bunten Kostümen mitsingen und tanzen.