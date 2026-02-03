Prominenter Zeuge vor Gericht: Ex-Daimler-Chef Zetsche soll zu mutmaßlichen Abgasverstößen bei Mercedes befragt werden. Gab es diese und lag dazu eine Entscheidung des Vorstands vor?
03.02.2026 - 07:19 Uhr
Vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht soll heute (14.00 Uhr) mit dem früheren Daimler-Chef Dieter Zetsche ein prominenter Zeuge vernommen werden. Hintergrund ist ein Rechtsstreit um mutmaßliche Abgasverstöße von Dieselautos von Mercedes-Benz, der seit Jahren schwelt. Zetsche stand zur Zeit des angeblichen Abgasbetrugs an der Spitze des Stuttgarter Autobauers. Die Dieselaffäre wurde 2015 zunächst durch Vorfälle bei Volkswagen bekannt.