Ein Schuss verletzt einen Jungen im Kreis Rottweil schwer am Kopf. Nun muss sich der mutmaßliche Schütze bald vor Gericht verantworten. Er ist nicht viel älter als das Opfer.

red/dpa 02.06.2025 - 17:26 Uhr

Nach einem Schuss auf einen Zwölfjährigen in Dietingen (Kreis Rottweil) muss sich der mutmaßliche Schütze vom 13. Juni an vor dem Landgericht Rottweil verantworten. Dem 14-Jährigen wird versuchter Mord zur Last gelegt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Verhandlung werde unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor der Jugendkammer stattfinden. Dem Angeklagten drohten maximal zehn Jahre Jugendstrafe. Weitere Details zu den Hintergründen und Umständen der Tat wurden mit Verweis auf das Alter des Jugendlichen nicht gemacht. Zunächst hatte die „Südwest Presse“ darüber berichtet.