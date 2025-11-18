Digitale Ausweise, Führerschein und Krankenkassenkarte im Handy? Die EUDI-Wallet könnte das bald für Millionen Bürger möglich machen – und die Wirtschaft drückt aufs Tempo.
Berlin - Mehr als 75 Unternehmen wollen die Einführung der europäischen digitalen Brieftasche (EUDI-Wallet) in Deutschland beschleunigen. Gemeinsam mit dem Branchenverband Bitkom und dem Bundesdigitalministerium unterzeichneten sie eine entsprechende Absichtserklärung. Anlass ist der Gipfel für europäische digitale Souveränität in Berlin, der von Deutschland und Frankreich initiiert wurde.