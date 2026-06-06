Anpfiff, also volle Aufmerksamkeit auf den Fußball? Geht so. Denn bei der Fußball-WM werden zwar Millionen vor dem Fernseher sein. Viele sind dabei aber abgelenkt, sie nutzen einen «Second Screen».
München - Bei der Übertragung von Fußballspielen sind die meisten Fernsehzuschauer einer Umfrage zufolge nebenbei mit dem Handy beschäftigt. In einer Umfrage des Telekommunikationsunternehmens O2 Telefónica unter 1.006 Mobilfunknutzern in Deutschland gaben nur 24 Prozent an, während der TV-Übertragung eines Spiels nichts nebenbei zu machen.